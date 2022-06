Sporting Sala Consilina, dal Benevento arrivano Stigliano e Volonnino

Lo Sporting Sala Consilina, che si appresta ad affrontare per la seconda stagione consecutiva il campionato di serie A2 di calcio a 5, è particolarmente attivo sul mercato e dopo aver preso il portiere Domenico Marchesano, ha piazzato nelle ultime ore un doppio colpo assicurandosi le prestazioni di due laterali entrambi giunti dal Benevento, si tratta Raffaele Stigliano, e Emanuele Volonnino, entrambi 30enni, che arrivano alla corte del patron Giuseppe Detta, e ritrovano l'allenatore Fabio Oliva, che due stagioni fa ha condotto i sanniti alla promozione in A2. Stigliano e Volonnino, vanno a rinforzare un organico che punta a recitare un ruolo di primo piano nella stagione che precede la riforma del campionato con l'introduzione nel 2023/24 di una serie A2 Elite. L'arrivo dei due laterali è stato accolto con entusiasmo dai tifosi che ora attendono di conoscere il campo su cui lo Sporting Sala Consilina, giocherà le gare casalinghe nella prossima stagione: in pole l'impianto del centro sportivo di San Rufo (Salerno).