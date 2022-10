Sporting Sala Consilina vince facile con i siciliani del Piazza Ermerina 6-1

Nella quarta giornata della serie A2 lo Sporting Sala Consilina batte agevolmente i siciliani del Piazza Armerina di Enna. Per i ragazi del tecnico Fabio Oliva, è stato tutto semplice dopo soli 15 secondi è arrivata la prima rete a firmarla l'argentino Abdala, che poi ha siglato anche il 2-0 al 13'40" e con questo punteggio si è chiusa la prima frazione. Ad inizio ripresa il cronometro non compie il suo primo giro di lancette che Stigliano, firma il 3-0 e dopo soli due minuti ancora lo scatenato Abdala, realizza la sua tripletta e si porta il pallone a casa. Poi c'è spazio anche per la formazione isolana che con Zigari trova la rete che evita il cappotto. Prima della fine del match altre due marcature per la formazione salese del patron Giuseppe Detta, realizzate dal pivot Brunelli e da Stigliano, per quest'ultimo è doppietta, per il definitivo 6-1 con cui si chiude la contesa. Con questa vittoria il Sala Consilina sale a 10 punti alle spalle della coppia Manfredonia e Sicurlube Enna che guidano a punteggio pieno con 12 punti. La prossima gara per lo Sporting Sala Consilina in Puglia sul campo dell'Itria che segue a 9 punti.