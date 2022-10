Sporting Sala Consilina vince in rimonta a Cosenza (6-5)

Con una prova di grande carattere lo Sporting Sala Consilina va a vincere sul campo della Pirossigeno Cosenza e lo fa dopo essere stata sotto per quasi tutto il primo tempo di 3 reti, poi nell'ultimo minuto della frazione entra in scena il pivot Brunelli, che in meno di 60" riesce a riaprire i giochi mandando all'intervallo la formazione di Fabio Oliva, sotto soltanto di una rete (3-2). Ad inizio ripresa si ripete siglando la sua tripletta che regala il pareggio alla squadra salese che da questo momento accende la freccia e passa in vantaggio con Stigliano, prima di essere raggiunta dalla squadra calabrese, il nuovo vantaggio sempre firmato dall'ex Benevento, trova ancora la reazione del Cosenza che si porta sul 5-5, ma è in agguato l'argentino Abdala che a poco più di un minuto dal suono della sirena realizza la rete decisiva ( 6-5) e fa volare il team salese del patron Giuseppe Detta. Il Sala Consilina con questa vittoria si porta a quota 7 e scavalca proprio il Cosenza fermo a 6. Prima della prossima giornata che è la quarta di A2, ad attendere la formazione gialloverde c'è l'impegno della Coppa Divisone, martedì a San Rufo (Salerno) arriva la Feldi Eboli vice campio d'Italia e impegnata nella Champions League, in un derby dal grande fascino. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 19.