Tarantino ed Ercolessi in coro: «Forse il Real meritava di più»

«Il Real San Giuseppe avrebbe forse meritato la vittoria». In coro il tecnico Carmine Tarantino e l'esperto Marco Ercolessi analizzano così il pari dei vesuviani nello spettacolare derby disputato ieri sera contro Feldi Eboli. Uno spot per il calcio a 5 italiano quello andato in scena sul parquet del PalaCoscioni di Nocera Inferiore, con un'altalena di emozioni fino all'ultimo secondo.

«A dispetto del risultato parziale - afferma l'allenatore -, penso che abbiamo disputato un buon primo tempo. Abbiamo pagato due nostri errori, indotti però dalle qualità della Feldi Eboli. Abbiamo avuto forza e testa per rimetterla in piedi e a un certo punto ho anche pensato che avremmo potuto vincerla. Il loro gol del 3-2, un eurogol a dire il vero, è arrivato probabilmente nel nostro momento migliore. Comunque lo spirito è quello giusto, anche se c’è ancora qualche dettaglio da limare».

Premiata nel finale la scelta del powerplay, «arrivata solo nelle ultime battute perché volevamo anche giocarci la carta del bonus falli per Feldi Eboli. Il portiere di movimento è spesso un’arma a doppio taglio, ma stavolta ci ha premiati. E penso sia stato un giusto premio per come è andata la partita».

A rimettere in pari il match è stato Marco Ercolessi, pilastro della Nazionale italiana di futsal, che non ha dubbi: «La miglior partita che abbiamo disputato finora. Nel primo tempo abbiamo controllato, ma abbiamo concesso alcune ripartenze da cui sono arrivati i gol della Feldi. Abbiamo recuperato e nel finale abbiamo avuto anche altre occasioni, ma per come s’era messa è andata bene».