Tarantino promuove il Real di coppa: ora testa ai due derby di campionato

Alla vigilia della gara di Final Eight di Coppa Italia aveva chiesto ai suoi ragazzi di giocare con la giusta leggerezza mentale, per onorare al meglio la prima partecipazione del Real San Giuseppe alla competizione. E in campo gli atleti hanno seguito alla perfezione l'input del tecnico Carmine Tarantino, che ha espresso grande soddisfazione per la prova offerta contro SynBios Petrarca Padova.

Il punteggio di 3-0 non rispecchia fedelmente l'andamento del match. «Abbiamo giocato un’ottima gara, l’abbiamo gestita bene - ha affermato l'allenatore gialloblu -. Ci siamo trovati sotto di un gol per un autogol fortuito. Ma sono contento della prestazione fatta, perché siamo riusciti a portare avanti la gara così come l’avevamo preparata. Venendo da un periodo di tre settimane di inattività, avevamo bisogno di variare il ritmo della nostra partita perché non potevamo certo reggere per tutti i 40 minuti. Il powerplay ci ha permesso di farlo, anche se in campo poi il portiere di movimento diventa una sorta di lotteria».

Testa ora alla ripresa del campionato, con due derby esterni in quattro giorni per i ragazzi di patron Massa. Il 29 marzo alle 20.30 il Real giocherà il recupero contro Feldi Eboli, mentre il 1° aprile è in programma l’anticipo della ventiquattresima giornata contro Sandro Abate Avellino. Sfide importanti, per provare a risalire la china in classifica e ritrovare il trend positivo che ha chiuso il 2021 per i gialloblu.