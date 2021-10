Torna in panchina Maradona junior e il Napoli United affonda l'Albanova

Nel giorno del ritorno in panchina di Diego Maradona junior, squalificato per circa un mese, il Napoli United sfodera una prestazione superlativa sul campo dell'Albanova, sconfitto con un perentorio 3-0. Per i "leoni" vanno a segno Giordano e Schinnea (nel primo tempo), entrambi ben assistiti da Navarette, e Pelliccia nella ripresa. Vittoria mai in discussione: i multietnici dominano la gara fin dalle prime battute di gioco. Per il Napoli United è la quarta vittoria di fila, tre delle quali ottenute in campionato. Una, invece, in Coppa Italia contro l'Agropoli, sconfitto ai rigori.