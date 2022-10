Sport e cultura. Vigilia di Torres-Napoli femminile tra i tesori di Puteoli Sacra. Romina Pinna, Sabrina Tasselli, Melissa Nozzi, Eleonora Oliva, Aurora De Sanctis, Melissa Toomey e Lucia Strisciuglio si sono immerse nella bellezza del Rione Terra, dove hanno potuto ammirare tesori dall’inestimabile valore. Un'occasione per conoscere la storia del Tempio-Duomo di Pozzuoli, per ascoltare il racconto della vita di Artemisia Gentileschi e per osservare le reliquie di san Gennaro, ma anche per confrontarsi ed avvicinarsi ai ragazzi e alle ragazze che rendono Puteoli Sacra un progetto unico nel suo genere, offrendo un’opportunità di integrazione lavorativa e sociale a giovani e donne che hanno terminato o sono prossimi alla conclusione di percorsi di riabilitazione presso l’Istituto Penitenziario per minori di Nisida e la Casa Circondariale femminile di Pozzuoli.

«Veniamo da una settimana importante, siamo reduci da una vittoria importante contro la Ternana. Questo ci ha dato lo spirito giusto per iniziare bene la settimana con il sorriso, ma sempre lavorando duro», spiega l’attaccante sarda. «Il campo di Sassari sarà difficile», avverte l’ex di turno, come Paola Di Marino e la portoghese Adriana Gomes. Mancheranno la croata Antonia Dulcic e Melissa Toomey.

Voglia di rivincita. «Avendo pareggiato in trasferta con il Ravenna, per noi sarà uno stimolo in più vincere fuori casa», osserva Pinna, cresciuta alla Torres. Si preannuncia una sfida speciale per la giocatrice classe 1993. «Sarà una grande emozione ritornare a Sassari, ma ormai i miei colori sono azzurri», tiene a precisare Romina. «Spero di vincere e fare bene», conclude fiduciosa Pinna, da due anni all’ombra del Vesuvio.