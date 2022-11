Traiano Cup, successo di pubblico: vince il Paris Saint Germain Traiano

Successo per la Traiano Cup, torneo amatoriale fortemente voluto dai sacerdoti della chiesa di Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa in via Marc’Aurelio e dai residenti anche per sottolineare la parte sana del quartiere. Artigiani del Rione Traiano hanno sistemato il campetto dell'oratorio dei padri vincenziani per ospitare la manifestazione. Venti le squadre di tutta Napoli che si sono affrontate nei mesi di settembre e ottobre in questo nuovo luogo di aggregazione creato anche grazie al supporto dei consiglieri della Municipalità Luongo e Patierno. Ben 800 gli spettatori presenti alla finale tra Paris Saint Germain Traiano e Real Madrid Traiano, con altri 400 collegati in streaming sul canale Twitch. Calcio e anche un saggio di danza proposto dalla scuola Ilaria. Vittoria del Real Traiano per 6-2 contro il Paris Saint Germain.

Presenti alla premiazione l’assessore comunale allo sport Emanuela Ferrante e il consigliere Luigi Carbone. Per la squadra vincitrice un premio di 2mila euro e soprattutto l'abbraccio del quartiere.