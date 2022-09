Si fa sul serio. Scatta la serie B e capitan Paola Di Marino e compagne iniziano subito in trasferta. Trento-Napoli femminile è la prima di campionato, con le azzurre intenzionate a cominciare con il piede giusto. La sfida sarà visibile in diretta su eleensports.com, fischio di inizio allo ore 14 allo stadio Briamasco.

«Siamo pronte, lavoriamo per questo momento da ormai otto settimane e non vediamo l’ora di vivere le emozioni del campionato», spiega alla vigilia il difensore Martina Di Bari. «Il Trento è una formazione neopromossa che davanti al suo pubblico può mettere in difficoltà chiunque, in campo dovremo affidarci alla nostra determinazione, che abbiamo già mostrato contro il Tavagnacco, perché è importantissimo partire bene», avverte la giocatrice classe 2002. «Speriamo di non sottovalutare l’avversario di turno, perché il campionato cadetto è abbastanza difficile», osserva la calciatrice pugliese, al primo anno in azzurro. «Sono contenta del gruppo. Mi sono inserita facilmente grazie alle ragazze più esperte. Siamo un gruppo unito in campo e fuori», conclude Martina.

Venti le convocate da parte del tecnico francese Dimitri Lipoff. All’esordio mancheranno soltanto Claudia Mauri e Sara Tamborini, assenti anche in Coppa Italia.

Domenica 18 settembre parte il campionato Primavera, che vedrà impegnate le azzurrine di mister Vittorio Esposito allo stadio Antonio Landieri di Scampia (ore 15) contro la Lazio. «Siamo pronte per iniziare e confidiamo anche nel supporto del pubblico per il match contro le biancocelesti», afferma Aurora Ludovisi. «Ci siamo preparate bene e sarà un banco di prova per valutare le nostre capacità. Daremo il massimo per questi colori e per ripagare la fiducia che il club ha riposto in noi», conclude Aurora.