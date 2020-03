Turris, parla Colantonio: “Non ha senso pensare al calcio”

TORRE DEL GRECO. La sua Turris è l’autentica dominatrice del Girone G di Serie D ma con i tempi che corrono, Antonio Colantonio non se la sente di pensare alle vicende di campo. La priorità assoluta per il presidente del club di Torre del Greco è uscire quanto prima dalla situazione d’emergenza che tutto il mondo sta vivendo a causa del Coronavirus. Ecco il messaggio del patron corallino, diffuso in una nota sul sito ufficiale biancorosso: «Non ha senso per me parlare di calcio adesso. Non sarebbe giusto parlare di campionato, classifica o primati. Non ci riuscirei davvero, considerato il momento drammatico che stiamo vivendo. Siamo tutti alle prese con un problema enorme che va affrontato, arginato e risolto. È questa l’unica cosa che conta».

Ultimo aggiornamento: 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA