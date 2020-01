Turris, tribuna stadio Liguori: presentata nuova istanza di dissequestro

Novità sul fronte stadio Liguori di Torre del Greco. I legali del Comune hanno presentato nuova istanza di dissequestro definitivo della Tribuna Strino alla Magistratura. Ora l'ultima parola spetterebbe all'Autorità Giudiziaria, che avrà il compito di valutare la completezza della documentazione per sbloccare il settore. In casa Turris si spera che il placet possa arrivare già nelle prossime ore, per poter giocare con un impianto interamente usufruibile già domenica prossima contro il Ladispoli. Tutto dipenderà dalla tanto attesa valutazione del Magistrato incaricato.

Ultimo aggiornamento: 19:53

