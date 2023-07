Uisp Campania, a Pianura finale dei campionati di calcio

La stagione calcistica in Uisp Zona Flegrea è giunta al suo atto finale. Mercoledì 5 luglio alle ore 20, allo stadio Simpatia di Pianura, a Napoli, in diretta su Planet Web Tv, andrà in scena l'attesissima finale del Torneo Dilettanti delle Qualificazioni Zona Flegrea al Campionato Nazionale tra i detentori della coppa del Team Mediterraneo e il Naples FBC, alla sua prima finale. Prima del match si terrà la cerimonia di chiusura della stagione con le coreografie della Asd Happy Dancing e della Dancing Soul e la premiazione per i tesserati dell'associazione.

Un evento che celebra lo sport e favorisce l'aggregazione, come sottolineato da Massimiliano De Cicco, coordinatore Sda Calcio Campania e membro del governo Nazionale del settore calcio: «Siamo giunti a questa traguardo volendo superare il concetto di partita di calcio e andando a costruire un'iniziativa con altre discipline come la danza.

Abbiamo scelto la cornice del Simpatia di Pianura perché siamo convinti che possiamo essere una realtà concreta dello sport per tutti in Campania. Riusciamo infatti a portare più di 1000 persone sui campi tra campionato, torneo veterani e torneo junior. Il calcio è un diritto e i quartieri cosiddetti popolari non devono essere esclusi ma, al contrario abbiamo messo in moto un movimento che supera anche i confini regionali, come testimoniato dalla recente partecipazione di due delle nostre squadre alle fasi nazionali Uisp di Rimini per rappresentare il territorio campano».