C'era grande attesa per il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti per decidere come concludere la stagione nei campionati regionali ed in particolare l'interesse per la seduta odierna si è vissuta con apprensione a Santa Maria Castellabate città divenuta famosa per il film Benvenuti al Sud, la cui prima posizione nel girone B del principale torneo regionale di fatto le ha spianato la strada per la prima storica promozione in serie D. E la società del presidente Tavassi e del tecnico Pirozzi, ha salutato lo storico evento sul proprio profilo social Facebook, riproducendo il titolo del film che l'ha resa nota nel paese e con queste parole: " Dal 1932 passo dopo passo abbiamo scritto pagine importanti, pagine di storia. Ma quella di oggi è unica la Polisportiva Santa Maria approda, per la prima volta nella sua storia in D. E' proprio il caso di dire Benvenuti al SuD. © RIPRODUZIONE RISERVATA