Sorrento, verdi talenti del calcio internazionale in passerella al Torneo delle Sirene Msc Cup

È scattato giovedì pomeriggio il “Torneo delle Sirene - MSC Cup” giunto alla sua nona edizione, la quarta cui stanno prendendo parte ben venti squadre giovanili provenienti da tutto il mondo per un "format" capace ormai di convogliare tra Sorrento (stadio centrale della manifestazione) e Sant'Agnello migliaia di appassionati di calcio, operatori del settore e - perché no - semplici turisti di passaggio in Penisola.

Si stanno dando battaglia - e continueranno a farlo fino a domenica, giorno della finalissima - i Giovanissimi 2009 (Under 14) con in campo club internazionali, società professionistiche e selezionati settori giovanili. Grande curiosità per il ritorno del Chelsea (per la seconda volta al Torneo delle Sirene - che vanta nel suol albo d’oro squadre prestigiose come Real Madrid e Milan) visto che i Blues sono stati per di più inseriti nel girone con il Sorrento e i simpaticissimi giapponesi dell’Habilista (sconfitti 3-0 dai rossoneri di Giulio Russo nella gara di esordio). La compagine inglese sta menando le danze ed ha rifilato anche un tennistico 6-0 ai padroni di casa accedendo ai quarti di finale.Tra le big buona partenza per la Juventus, impegnata questa mattina nei quarti di finale (cui seguiranno nel pomeriggio le semifinali) al pari della Rappresentativa LND Campania che si sta ben disimpegnando per la gioia del Presidente Zigarelli.

“Siamo orgogliosi una volta di più di aver portato a Sorrento una espressione così alta del calcio giovanile internazionale - dicono in coro gli organizzatori Pippo Incarnato e Raffaele Ruggiero - perché non era facile dopo il Covid riportare qui squadre prestigiose da continenti diversi. MSC ed il Comune di Sorrento ci danno fiducia e noi la ripaghiamo anche attraverso il turismo sportivo che genera un evento come questo, ormai considerato una tappa fissa nell’agenda dei top club italiani e non solo”