Verdi talenti internazionali in passerella in costiera con la nona edizione della Msc Cup

La nona edizione del Torneo delle Sirene - MSC Cup riservato alle formazioni Under 14 scatterà il 23 marzo e vedrà al via - tra le altre - Chelsea, Fiorentina, Inter e Juventus che con ogni probabilità si contenderanno il titolo che è in passato è stato ad appannaggio anche di squadre del calibro di Milan, Atletico Madrid, Real Madrid e Lazio.

Quest'anno toccherà ai 2009 scendere in campo ed intanto si stanno già facendo valere in giro per l'Italia i ragazzi 2008 visti lo scorso anno al Sirene (è il caso di Barba e Del Gaudio, ex Sorrento, entrambi protagonisti con Salernitana e Benevento).

Dunque, il Torneo delle Sirene - Msc Cup si conferma fucina di talenti che poi trovano spazio nelle grandi squadre: il primo 2006 ad esordire in Serie B, Lorenzo Carfora del Benevento, è stato premiato nel 2021 (vedi foto con il presidente del Sorrento, avvocato Giuseppe Cappiello), quale miglior attaccante della manifestazione ed oggi sta stupendo tutti in maglia giallorossa già in serie cadetta. Addirittura Alejandro Garnacho, ormai stella del Manchester United (cinque gol in stagione con i Red Devils) ha vinto il Sirene con l'Atletico Madrid nel 2018 mentre Lorenzo Colombo del Lecce è stato capocannoniere con il Milan vincitore nel 2016. Invece, in panchina a Sorrento si sono seduti l'attuale tecnico del Bayer Leverkusen Xavi Alonso - nel 2019 vincitore con il Real Madrid - e Raffaele Palladino che adesso guida la prima squadra del Monza ed appena due anni fa - nel 2021 - era al Sirene con l'Under 14 dello stesso club. Chissà chi sarà il prossimo "gioiello" di un Torneo che regala sempre grandi sorprese ed emozioni.