È stata presentata questa mattina, nella nuova sala stampa dello stadio, la seconda edizione della, il torneo di calcio giovanile internazionale organizzato dalla Turris e dall’azienda Colma, della famiglia Colantonio. L’evento è in programma dal 30 maggio al 2 giugno 2020 e coinvolgerà – per il momento – le categorie Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. L’obiettivo sarà – anche per quest’anno – quello di coniugare sport e cultura, passando per momenti di animazione ed aggregazione.«Ripartiamo dai numeri importanti della passata edizione: 96 squadre, 200 partite, 3mila persone tra giovani calciatori, staff e genitori e puntiamo a migliorarli», ha esordito l’event manager corallino Massimo Prete, regista dell’evento. «Fulcro dell’evento sarà lo stadio Liguori, totalmente rinnovato, un autentico gioiellino: prevediamo di organizzare giornate dense di appuntamenti, con gare in programma dalle 8 alle 21, con momenti di animazione ed aggregazione. Sempre al, ovviamente. Abbiamo già avuto diverse richieste di iscrizioni. Proprio questa mattina sono stato contattato dal una società francese. Arriveranno squadre anche da Inghilterra, Spagna, Svizzera e Germania. L’idea è quella di incrementare il numero di partecipanti rispetto allo scorso anno, compatibilmente con le esigenze organizzative. Vogliamo fare dellaun appuntamenti fisso e per questo dobbiamo ringraziare il presidente Colantonio ed il direttore Pimicile, che ci consentono di pensare in grande».Presenti al tavolo della conferenza anche il vicepresidente della Turris e presidente del settore giovanile Vincenzo D’Oriano, l’ex Napoli Gennaro Iezzo , testimonial dell’evento, quindi l’assessore allo Sport Gennaro Granato ed i calciatori corallini Franco Da Dalt e Giuliano Alma. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale, anche i consiglieri Gaetano Frulio e Michele Langella.«Quello dello scorso anno – D’Oriano – è stato un evento importante che ci ha regalato emozioni speciali. Significativa ed importante, in ottica aggregativa, è stata poi la partecipazione del nostro settore giovanile. Il prossimo anno sarà tutto concentrato al Liguori e questo eviterà la dispersione riscontrata alla prima edizione».Quindi il testimonial d’eccezione, Gennaro Iezzo, che parteciperà all’evento con la scuola calcio Stabia Academy. «Sarà un’occasione di confronto ed aggregazione e darà obiettivamente a tanti giovanissimi la possibilità di essere visionati e magari notati. Sarà, altro aspetto fondamentale, un’occasione per conoscere i nostri territori. Napoli e la sua provincia non sono solo quelle che certa informazione vorrebbe far conoscere. Sono molto di più. Sul piano strettamente calcistico, direi che eventi come questo possono dare una grande possibilità ai nostri ragazzi. Al Sud non abbiamo purtroppo le strutture del Nord, ma abbiamo grandi talenti, spesso purtroppo costretti a cercare fortuna altrove, addirittura all’estero. Se c’è la possibilità di riqualificare strutture storiche come il Liguori, questo non può che far bene al calcio nostrano».A rappresentare l’Amministrazione comunale, l’assessore Granato. «Questa competizione sarà ancora una volta un’importante vetrina per la nostra città e per il calcio giovanile. Per il Comune, in particolare, sarà motivo di soddisfazione il fatto che il Liguori ne sarà il cuore pulsante. Questa Amministrazione ha fatto e speso tanto per restituirgli splendore». Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere Frulio. «Fa piacere ricordare l’impegno profuso in chiave Liguori e fa enorme piacere che Torre del Greco si appresti ad accogliere tanti giovani che inseguono un sogno. Se posso permettermi un suggerimento, proporrei un graduale coinvolgimento dell’intera città, anche delle zone periferiche. Certe iniziative non possono che far bene all’intero territorio». Punta proprio sulla scoperta del territorio, il consigliere Langella. «Mi auguro ci sia la possibilità di dare ai giovani calciatori che arriveranno in città la possibilità di scoprire i nostri siti artistici ed anche in quest’ottica l’Amministrazione è pronta a fare la sua parte. L’anno scorso l’evento ha avuto un grande impatto sul territorio e sarà bello rivivere certe sensazioni».In rappresentanza della Turris, due dei protagonisti della stagione corallina.«Sarà una bellissima occasione – l’intervento di Da Dalt – per i giovani che crescono inseguendo un sogno. L’organizzazione di questo evento, addirittura di portata internazionale, dimostra che Torre del Greco sta investendo tanto impegno nella crescita in ambito calcistico. Come la Turris, del resto».Quindi Alma. «È evidente che sarà una competizione prestigiosa, che darà a tanti giovani calciatori la possibilità di vivere un’esperienza molto formativa e di essere visionati da occhi attenti ed importanti. Certe occasioni possono essere davvero importanti».