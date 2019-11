Vico, contro il Faiano atteso il pubblico delle grandi occasioni

La consapevolezza di aver fornito una buona prestazione in quel di Santa Maria di Castellabbate, fa da contraltare in casa Vico con la rabbia per la sconfitta del Carrano, dalla quale però la squadra di Ferraro è intenzionata a ripartire. Gli allenamenti sono ripresi oggi con le condizioni di Gargiulo, Varriale, Carnicelli e Imperato che restano da valutare in prospettiva di domenica quando a Massaquano arriverà il Faiano.

Uno scontro diretto per il quale è atteso il pubblico delle grandi occasioni visto che il Vico Equense è tornato l’entusiasmo e non manca la voglia, da parte dell’ambiente, di contribuire alla permanenza in categoria. L’ingresso gratuito - come di consueto - contribuirà a riempire le tribune del Massaquano ed il club invita il pubblico a partecipare numeroso perché il fattore campo deve rappresentare un valore aggiunto per la squadra. Da segnalare infine il turno di riposo osservato dalla Juniores mentre gli Allievi sono stati sconfitti 4-1 dall’Anacapri in trasferta.

Ultimo aggiornamento: 18:20

