Vico Equense, amichevole in famiglia: Guida e Variale in gol

VICO EQUENSE. Alessandro Caccioppoli, fisioterapista del Vico Equense, ha potuto finalmente assistere ad un intera partitella della squadra. Niente più folla, per adesso e scongiuri permettendo, in infermeria visto che al classico test infrasettimanale a campo aperto hanno preso parte tutti gli effettivi della rosa. Di conseguenza mister Ferraro ha potuto provare diverse soluzioni sia di carattere tattico che di formazione. Per la cronaca, l’amichevole in famiglia è terminata sul punteggio di uno ad uno con reti di Guida e Variale. Domenica a Massaquano (calcio di inizio alle ore 14.30) arriverà il Cervinara di Messina. Previsto il pubblico delle grandi occasioni.

Ultimo aggiornamento: 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA