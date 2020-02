Vico Equense da urlo, battuta l'Eclanese

Due doppiette, firmate da Guida e Schettino (gemelli del gol entrambi a otto reti in campionato), ed un tap-in importantissimo firmato da Limatola: il Vico Equense si impone 5-3 a Venticano contro l’Eclanese al termine di una partita molto tirata. Primo tempo con gli ospiti cinici sotto porta: Guida con una serpentina ed un bel destro porta i suoi in vantaggio, Schettino concede il bis su rigore e poi cala il tris su splendido assist di Savarese. Sembra finita ma a pochi minuti dal duplice fischio Varricchio accorcia in mischia per l’Eclanese. Il Vico si scuoteva con i cambi nella ripresa e Limatola su assist di Gargiulo riportava avanti i suoi, poi Guida si procurava e trasformava il rigore del definitivo 5-3.

Ultimo aggiornamento: 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA