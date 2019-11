Vico Equense, Ferraro striglia la squadra in vista del Buccino

Rimbomba la voce di Giovanni Ferraro, nuovo allenatore del Vico Equense, sul campo di Massaquano. Sedute intense, partitella del giovedì contro la Juniores spesso interrotta per dare disposizioni di ordine tecnico-tattico. Contro il Buccino, domenica alle ore 14.30 davanti al pubblico amico, Ferraro dovrà rinunciare a Varriale, Carnicelli, Munao e Leonardo Gargiulo - tutti infortunati - e dunque si ritroverà a dover far fronte ad una vera e propria emergenza (se per l’attaccante ex Palmese i tempi di recupero sono ancora incerti, i tre calciatori stabiesi torneranno a lavorare sul campo sin da martedì). Intanto, domenica mattina esordio stagionale per la Under 16 del Vico Equense, allenata proprio da Leonardo Gargiulo, che sfiderà il San Paolo a Massaquano alle ore 10.

Ultimo aggiornamento: 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA