Virtus Avellino, la juniores vola in semifinale

La Virtus Avellino non smette mai di stupire e per il secondo anno consecutivo è tra le migliori quattro formazioni juniores della Campania.

Rispetto a dodici mesi fa, quando nel medesimo Campionato Regionale Juniores il cammino si interruppe in semifinale, la società del presidente Fabio Petroziello questa volta non si pone limiti, e proverà a modificare l'epilogo finale.

Mercoledì, calcio d'inizio ore 16, i giovani biancoverdi allenati da mister Rispoli scenderanno in campo nella semifinale in gara unica sul campo della Scuola Calcio Micri, un blasone del calcio giovanile campano.

Al “Borsellino” di Volla, quindi, andrà in scena un banco di prova importante per la società della Virtus che cercherà, al tempo stesso, di portare nuovamente sotto i riflettori (anche dopo la conquista del titolo Under 18 dello scorso anno) il movimento calcistico giovanile irpino.

L'altra semifinale vede di fronte i detentori del titolo del Sant'Agnello contro il Victoria Marra, compagine che ai Quarti di Finale ha eliminato il Cervinara al “Canada-Cioffi”. La finale si disputerà in campo neutro il prossimo 2 maggio.