Volto nuovo al Real San Giuseppe: dal Napoli arriva Crema Bernardes

Il Real San Giuseppe ha perfezionato il tesseramento di Manoel Crema Bernardes. L'universale classe 1988 proviene dal Napoli Futsal, club al quale era approdato la scorsa estate. Palmares invidiabile per il nuovo atleta gialloblu, che ha doppia cittadinanza italo-brasiliana e ha anche esordito con la maglia della Nazionale italiana di calcio a 5.

In carriera uno scudetto con Asti, una Coppa Italia con Montesilvano, due doppiette in Serie A2 campionato-coppa con le casacche di Cogianco e Maritime Augusta. In Campania ha vinto un campionato di Serie B tra le fila dell'Isef, oltre a un titolo di capocannoniere al Lollo Caffè Napoli.

Ha esordito nella massima serie italiana con Montesilvano, prima di scendere di categoria al Marigliano (A2). Nelle ultime stagioni ha collezionato esperienze con i belgi del Futsal Project Halle-Gooik e con la Sandro Abate Avellino.