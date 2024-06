Euro 2024, arriva il pallone ultra-connesso: 20 sensori per capire se c'è stato un tocco di mano

Non solo goal-line technology, Var e fuorigioco semi-automatico. Quello che oggi avrà inizio in Germania sarà forse l'Europeo più tecnologico della storia. Anzi, il forse lo leviamo proprio perché mai prima d'ora era successo tutto questo. Gli arbitri infatti, così come annunciato dalla Uefa un paio di giorni fa, hanno a disposizione anche un pallone super tecnologico, costruito dall'Adidas in collaborazione con Kinexon, che permetterà di capire anche alcune situazioni di gioco. Il nome è Fussballiebe (in tedesco “amore per il calcio”).

Palloni connessi

Un pallone ultra connesso, dotato di una ventina di sensori, che forniscono dati utili agli arbitri nello spazio di pochi secondi.

Ad esempio sul tocco di mano. I direttori di gara, infatti, potranno affidarsi a questi speciali strumenti dentro l'attrezzo del mestiere per capire se c'è stato un tocco con il braccio di un difensore in una particolare situazione di gioco, ovviamente dentro l'area di rigore. Verrà mandato un segnale, una specie di elettrocardiogramma, che permetterà di capire se appunto ci sia stato o meno un tocco volontario o involontario con il braccio. Il pallone ha un sistema di sospensione al centro che ospita un sensore di movimento, alimentato da una batteria ricaricabile, che fornisce una visione senza precedenti di ogni movimento della sfera. Polemiche azzerate? Si spera, anche se alla fine sarà sempre l'uomo a decidere e quindi un piccolo margine d'errore c'è sempre. Ma è anche giusto così.