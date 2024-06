I ricordi sono dolcissimi. Quelli dell'ultimo Europeo (vinto) e quelli dell'ultima volta in Germania (il Mondiale vinto nel 2006), ma è chiaro che questo che inizia stasera con Germania-Scozia, non sarà il campionato che vede l'Italia favorita. Seconda fila, forse addirittura terza. Perché gli uomini più attesi non indossano la maglia azzurra, no. Ma mai dire mai, perché l'Italia quando parte sfavorita regala sempre emozioni inaspettate. I due alfieri della spedizione di Spalletti sono Scamacca e Barella: il numero 9 che abbiamo rincorso per anni e il tuttocampista che sembra giocare in sella alla Ducati di Bagnaia. L'attaccante ha raccontato della sua crescita: «Dopo l'esclusione dalla Nazionale sono andato dallo psicologo», dimostrando il suo grande legame con la maglia azzurra e che farà di tutto per portaci più avanti possibile. Rispetto all'Europeo targato Mancini abbiamo perso l'imprevedibilità di Insigne e Berardi oltre all'esperienza di Bonucci e Chiellini, ma abbiamo aggiunto la maturità di Chiesa e trovato la fisicità di Retegui. Basteranno per battere i pluridecorati di Germania, Francia e Inghilterra? Chissà. Una cosa è certa: «Siam pronti alla morte».

I galacticos del Real

Jude e Kylian saranno per un mese come Red e Toby: nemiciamici. Da oggi e fino al 14 luglio difenderanno i colori di Inghilterra e Francia, poi si ricongiungeranno alla corte di Re Carlo Ancelotti per trasformare il Super Real in un Iper Real. Ecco perché i riflettori di Euro24 saranno puntati principalmente su Bellingham e Mbappè. Nessuno come loro. Per valore tecnico, per capacità di spostare gli equilibri, per l'essere così determinanti: sempre. Inghilterra a Francia sanno di avere in squadra due fuoriclasse all'interno di un gruppo di campioni. Perché Bellingham (farà 21 anni il 29 giugno) è circondato da gente come Kane, Saka, Foden e il giovanissimo Mainoo (ad aprile lui di anni ne ha fatti 19). Mbappé, invece, può fare affidamento su Griezman, Camavinga, Theo Hernandez e quel Giroud che guida la squadra dei campioni all'«Ultimo ballo».

Le stelle cadenti

L'attaccante della Francia gode di ottima compagnia all'interno di questa particolare generazione di calciatori che con Euro2024 chiuderanno le proprie avventure con le rispettive nazionali. Il portabandiera è certamente Cristiano Ronaldo che nel 2025 soffierà su 40 candeline e in Germania centrerà il record di primo giocatore a disputare sei Europei in carriera staccando Casillas con cui condivideva quota 5. Anche la Polonia schiera una vecchia gloria e si tratta di Robert Lewandowski (36 anni ad agosto) che con il Barcellona segna ancora come un ragazzino, ma dopo l'avventura in Germania dirà stop con la sua nazionale. Proprio come Toni Kroos (34 anni) che ha vinto la sua ennesima Champions con il Real Madrid e vuole chiudere con il botto vincendo l'unico trofeo che ancora gli manca in bacheca: l'Europeo.

I giovani valorosi

Da una generazione all'altra. Ovvero quella dei ragazzini che si affacciano per la prima volta a questa competizione, ma hanno già le stimmate dei predestinati. Su tutti l'olandese Xavi Simons (21 anni appena compiuti), di proprietà del Psv, ma già stella in Bundesliga con il Lipsia e obiettivo di mercato di mezza Europa. Segna, fa segnare e incanta: ecco perché tutti lo vogliono, e questo Europeo può diventare davvero l'occasione giusta per esplodere definitivamente in una nazionale giovane (è stato richiamato all'ultimo secondo anche Zirkzee) ma allenata da un vecchio saggio come Rambo Koeman. La Spagna farà affidamento su Yamal che a Barcellona si è preso tutto: maglia da titolare e posto in nazionale.

Le grandi occasioni

E poi ci sono quelli che sono già giocatori affermati, ma aspettano l'Europeo per mettersi nuovamente in mostra. Come Kvara, che guida una Georgia all'esordio in questa competizione e desiderosa di gloria. Così come Leao e Hojlund che proveranno a trascinare quanto più avanti possibile Portogallo e Danimarca.