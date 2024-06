«Io cerco la felicità, è quella di cui abbiamo bisogno». Luciano Spalletti, 65 anni, è all’esordio in una fase finale dell’Europeo: è il ct dell’Italia, la sua nuova avventura dopo essersi messo alle spalle il Napoli (ma più che altro De Laurentiis) e uno storico scudetto. Ha vissuto quasi un anno da scacchista. E in Germania è apparso per quello che è: machiavellico, allergico al tremendismo, pronto a gelare con uno sguardo chiunque pensi che questa Italia possa arrivare fino a Berlino. Sembra molto simile allo Spalletti dell’estate dello scudetto, quando era lì a ricordare a tutti la distanza tra chi era arrivato (Kvara, Kim e tutti gli altri) e chi era andato via (Mertens, Koulibaly, Insigne e così via). Lucianone è l’idolo di Napoli, con quel tricolore tatuato sul braccio: il povero tifoso con i bambini che gli chiedeva di vincere l’Europeo, è stato gelato con uno sguardo in tralice: «Mo’ ti do un pugno». Un modo per dire: mica davvero pensate che possa arrivare fino alla finale? L’esordio domani con l’Albania di Sylvinho per certi versi è proprio simile a quella gara col Verona, a Ferragosto 2022: fari spenti, qualche dubbio sul valore della squadra. Finì in goleada, quella volta: l’inizio di una Marcia trionfale. Poi ci saranno Spagna e Croazia.

Non ha certo l’età per cambiare, Lucianone. I calciatori dell’Italia pendono dalle sue labbra, esattamente come quelli del Napoli. Non ha fatto le maglie con la scritta “sarò con te” ma per il resto è un continuo richiamo all’ordine e al riscatto. «Dobbiamo far felici tutti questi tifosi, voi tutti dovete essere felici perché siete qui e indossate la maglia dell’Italia». Mancano poche ore alla sua prima volta e, per uno che ha passato una vita nel calcio, deve avere un sapore strano e affascinante trovare ancora qualcosa di inedito dentro un pallone. Spalletti, con i suoi inseparabili cavalieri della tavola rotonda (Domenichini e Baldini), lima gli ultimi dettagli prima di Italia-Albania e dopo quasi due settimane passate a leggere il futuro gira lo sguardo e guarda al passato. Guarda ai suoi maestri, quelli che gli hanno raccontato «l’enorme valore e prestigio di guidare la Nazionale». A quelli che gli hanno insegnato ad amare il calcio. Ha dettato le sue regole, ha chiamato a raccolta i grandi numeri 10 del passato secondo lo stile Napoli, quando di numeri 10 da convocare ce ne è sempre stato solo uno: Maradona. Ecco, il metodo e la strategia sono sempre simili. Affronterà l’Albania con una difesa a tre, rinunciando al suo capitano dello scudetto. Affidandosi a Darmian o a Bellanova, ma certo non al fedelissimo Di Lorenzo. Almeno domani. Prima punta Scamacca e nessuno del suo Napoli in campo dall’inizio: non uno schiaffo, ma l’ammissione che Raspadori è lì, al momento, solo per dare una mano. Come sempre privilegia gli uomini rispetto al modulo. E in ogni caso contro l’Albania sa già e bene che gli schemi contano molto meno del risultato. E conta pochissimo sapere chi, per questo, contribuirà. Guidare la Nazionale campione d’Europa in carica mica è una cosa semplicissima: certo, è la stessa Nazionale che non si è qualificata agli ultimi due Mondiali. Ma guai a fare figuracce qui in Germania: non solo perché è la terra della nostra ultima Coppa del mondo ma anche perché inseguire poi il pass mondiale con alle spalle un fallimento europeo, non sarebbe così facile. Ma certo è una cosa che non lo spaventa: ha accettato di rimettersi in viaggio subito, dopo le dimissioni di Mancini. Convinto che lui avrebbe saputo riavvitare i bulloni e far ripartire il motore. Perché un vecchio marinaio non smette di andare per mare, altrimenti Hemingway quel libro non lo avrebbe mai scritto.