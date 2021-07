Quasi 100 mila persone hanno popolato l'Uefa Festival di Roma, allestito in occasione dell'Europeo. L'Italia si è resa protagonista, oltre che per la vittoria finale, anche per aver allestito la più grande Fan Zone d'Europa. Cittadini e turisti, alla ricerca della normalità post lockdown, hanno potuto cantare ed assistere agli spettacoli in totale sicurezza. Grazie ai più di 200 volontari Mobility Makers, alle regole di prenotazione tramite il sito, all'autocertificazione e alla misurazione della temperatura all'ingresso, il numero dei casi di Covid-19 all'interno dell'Uefa Festival è pari a zero. Oltre 350 ore di palinsesto organizzate con tanti artisti della musica e non solo visti i tanti eventi organizzati come il derby contro la violenza negli stadi tra Roma Cares e Fondazione S.S. Lazio 1900 sul campo 3 contro 3. Il picco poi è stato raggiunto nella serata della finale tra Italia e Inghilterra, con oltre 200 giornalisti provenienti da più di 20 Paesi, che hanno voluto raccontare i festeggiamenti direttamente da Piazza del Popolo e dai Fori Imperiali.

«Il bilancio alla fine del torneo non può che essere davvero positivo - commenta il il Commissario Straordinario Uefa Euro 2020 Daniele Frongia - : non solo abbiamo creato una Fan Zone apprezzata da tutta Europa con iniziative di successo e un sold out continuo per tutto il mese della manifestazione, ma sono anche molto fiero di poter dire che abbiamo portato bene alla nostra Nazionale. Una vittoria per gli azzurri e una vittoria per noi: tutto il mondo questa mattina mandava immagini del Football Village, di festa e gioia, nella cornice unica e meravigliosa di Piazza del Popolo. Ringrazio nuovamente gli organizzatori e tutti coloro che hanno lavorato in questi anni al progetto Euro 2020: abbiamo realizzato un capolavoro e, come ci ha dimostrato il gruppo di Mancini, è proprio vero che uniti si vince sempre». «Siamo orgogliosi di avere contribuito attivamente alla buona riuscita di un evento come Euro 2020, un'iniziativa sportiva che ha avuto un grande significato simbolico per la ripartenza del Paese», le parole di Andrea Francisi, General Manager di Filmmaster Events.