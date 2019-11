«Siamo delusi e dispiaciuti, i due piloti si devono rendere conto che hanno danneggiato l'intera squadra. È vero che ci sono contatti, che possono capitare, piccoli contatti, ma le conseguenze sono tante. Erano liberi di gareggiare tra di loro, però sono piccoli errori che, comunque, hanno conseguenze gravissime, si pagano come immagine nostra, come squadra, con tutto il lavoro che si fa, e non va bene». Il team principal della Ferrari Mattia Binotto bacchetta entrambi i suoi piloti, Vettel e Leclerc, dopo il pasticcio nel finale del Gran Premio del Brasile che estromesso entrambe le Ferrari. «Non voglio giudicare chi abbia sbagliato o meno, non è importante, lo faremo con calma. Lo faremo insieme, analizzando bene i video. Credo che quando uno giudica a caldo, rischia sempre di sbagliare.- aggiunge ai microfoni di Sky - Ognuno di loro avrà una parte di colpa».



“Credo che in certi momenti sia giusto dare un segnale forte alla squadra, ai piloti – ha aggiunto Binotto - Certe cose credo che così non vanno e, quindi, bisogna dare anche un segnale. Ho già parlato con entrambi, prima di qualunque intervista, perché credo che fosse importante. Credo che da parte loro debbano capire che le cose succedono sempre in due. Ognuno di loro avrà una parte di colpa”. Ultimo aggiornamento: 22:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA