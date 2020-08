Bottas il più veloce nel 1° turno libero del GP di Spagna, Ferrari quarta e quinta con Leclerc e Vettel

La F1 approda in Catalogna tra mille attenzioni per via del Covid-19 che sta mettendo in crisi l'intera Spagna. Valtteri Bottas, deluso per quanto accaduto domenica scorsa, penalizzato da una strategia non felice adottata per lui dalla Mercedes, sceso al terzo posto nella classifica iridata, ci riprova. E al termine della prima sessione libera ha colto il primo tempo in 1'16"785 (con gomme soft) precedendo il compagno di squadra Lewis Hamlton in 1'16"824. Il campione del mondo non l'ha mandata a dire alla FIA, accusandola di voler cambiare le carte in tavola a gioco iniziato. Ci riferiamo alla decisione di impedire l'utilizzo in qualifica, a partire dal prossimo GP del Belgio, delle mappature specifiche per la sessione che determina lo schieramento di partenza, il cosiddetto party mode.



Per il momento la Mercedes gonfia comunque il petto avendo lasciato Max Verstappen, terzo con la Red Bull-Honda, a 939 millesimi con 1'17"724. Vicino alla RB16 dell'olandese c'è Charles Leclerc con la Ferrari , quarto in 1'17"970, mentre Sebastian Vettel ha iniziato bene cogliendo il quinto crono in 1'17"981. Che sia stato il cambio di telaio o un assetto che gli si addice, rimane il fatto che il tedesco per il momento sembra avere ingranato la giusta marcia dopo le due deludenti tappe di Silverstone. Sorprendente la resa della Haas-Ferrari, sesta con Romain Grosjean e nona con Kevin Magnussen.



Buon rientro di Sergio Perez con la Racing Point-Mercedes dopo due weekend di gara saltati per Covid-19. Il messicano ha ripreso il sedile utilizzato a Silverstone da Nico Hulkenberg, ed ha rapidamente trovato il feeling cogliendo la settima prestazione (con gomme medie) davanti alla seconda Red Bull-Honda di Alexander Albon. Chiude la top 10 Lance Stroll, con la seconda RP20 e Pirelli medie. A proposito di Racing Point, fino ad ora non si è parlato della polemica scoppiata in Gran Bretagna nei confronti della squadra di Lawrence Stroll. Non subito brillante la McLaren-Renault e la Renault. Con la Williams-Mercedes ha debuttato in un weekend di F1 Roy Nissany, attualmente impegnato in F2. E' la seconda volta di un israeliano nel contesto di un Gran Premio: prima di lui... il padre Chanoch che 15 anni fa guidò la Minardi nelle prove libere del GP di Ungheria. Nissany ha utilizzato la vettura di George Russell e con gomme medie è arrivato molto vicino al tempo di Nicholas Latifi.



Venerdì 14 agosto 2020, libere 1



1 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'16"785 - 33 giri

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'16"824 - 29

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'17"724 - 26

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'17"970 - 27

5 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'17"981 - 27

6 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'18"291 - 29

7 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'18"471 - 31

8 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'18"606 - 27

9 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'18"620 - 28

10 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'18"643 - 31

11 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'18"733 - 33

12 - Esteban Ocon (Renault) - 1'18"736 - 31

13 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'18"744 - 32

14 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'18"888 - 26

15 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'18"917 - 24

16 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'18"981 - 24

17 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'19"145 - 21

18 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'19"230 - 31

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'20"334 - 30

20 - Roy Nissany (Williams-Mercedes) - 1'20"664 - 25