Continua a perdere i pezzi il calendario della F1. La Fia ha ufficializzato la cancellazione del Gp d'Olanda. Gli organizzatori della gara hanno annunciato che non potranno ospitare la gara nel 2020 per l'impossibilità di far svolgere un Gp aperto al pubblico per le limitazioni dettate dalla pandemia di coronavirus. I biglietti acquistati resteranno validi, per chi vorrà, per l'edizione 2021, il cui posizionamento in calendario verrà definito nei prossimi mesi. Ultimo aggiornamento: 11:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA