Silverstone si candida ad ospitare due gare consecutive nella stagione 2020 di Formula 1, se sarà necessario per recuperare date cancellate a causa del coronavirus. Lo hanno confermato gli organizzatori del Gp di Gran Bretagna. La proposta è al momento sul tavolo di F1 Group, una consociata di Liberty Media. Stuart Pringle, amministratore delegato del circuito, ha dichiarato che la pianificazione e i preparativi preliminari sono iniziati per fare di Silverstone la prima pista in grado di ospitare in successione due gare del campionato del mondo. «Abbiamo discusso tutti i possibili scenari, tra cui lo svolgimento di due gare in un fine settimana o di due gare in due fine settimana consecutivi - ha detto Pringle, come riporta il Guardian - Ho piena fiducia nella nostra capacità di organizzare questi eventi. Abbiamo molta esperienza, possiamo farcela senza dubbio». Il Gp di Gran Bretagna è previsto per il 19 luglio, quasi certamente a porte chiuse. Ultimo aggiornamento: 15:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA