Un nuovo indizio sul fatto che il Gran Premio d'Australia si farà, nonostante i dubbi per l'emergenza Coronavirus: la Federazione automobilistica internazionale (Fia) ha comunicato a Pirelli il numero di set di pneumatici e mescole scelti da ciascun pilota per il Gran Premio d'Australia, prima gara del Mondiale 2020 in programma dal 13 al 15 marzo. In particolare Lewis Hamilton avrà a disposizione per la sua Mercedes un set di dure, due di medie e dieci di soft. Per Charles Leclerc un set di dure, tre di medie e nove di soft. Per Sebastian Vettel due set di dure, due di medie e nove di soft. Ultimo aggiornamento: 16:28