Bandiera rossa, per ora la gara è rinviata

Tra la zona del tunnel e l'arrivo piove fortissimo e il tracciato è allagato

Ora la pioggia è aumentata di intensità, secondo giro dietro la safety-car

Sarà una gara piena di colpi di scena, su questo non vi sono dubbi

Il tracciato è decisamente bagnato e non mancano le pozzanghere.

Inizia il giro di ricognizione dietro alla safety-car guidata dall'ex pilota Bernd Maylander

Situazione molto complicata per i piloti che si ritrovano condizioni di pista completamente inedite rispetto alle prove libere e alla qualifica.

La pioggia è calata, ma enormi nuvole stazionano sopra il Principato di Monaco

Giro di ricognizione prevista per le 15.16

Partenza ulteriormente rinviata

Anche gli altri piloti hanno montato le full wet

Norris, Alonso Vettel Ocon Bottas Magnussen Ricciardo Schumacher Albon Stroll Latifi Zhou hanno cambiato le gomme in griglia di partenza montando le full wet

Il giro di ricognizione sarà effettuato con la safety-car davanti alle 20 monoposto al via

Il via del giro di ricognizione è previsto per le 15.09

C'è l'enigma pioggia Montecarlo, tutti partono con le gomme wet intermedie

Deve fare certamente un effetto particolare correre un Gran Premio di F1, partendo dalla pole, sulle strade che hai percorso fin da bambino. Charles Leclerc, nato e cresciuto nel Principato di Monaco, le curve e i rettifili dello storico tracciato cittadino di Montecarlo, le percorreva per andare a scuola in bicicletta o dagli amichetti, sognando di correrci, un giorno chissà quando, al volante di una monoposto di F1. Una favola che ha dell'incredibile e che si è trasformata in realtà. E non si pensi che Leclerc, in quanto residente a Monaco, provegna da una famiglia economicamente potente.

Non è assolutamente così e senza l'aiuto del manager Nicolas Todt, che gli ha fornito il proprio sostegno fin dal karting, Charles non avrebbe mai raggiunto queste vette. Leclerc cerca la prima vittoria a casa sua, ma dovrà fare attenzione al suo compagno di squadra Carlos Sainz e soprattutto alle due Red Bull che ringhiano alle sue spalle, con Sergio Perez terzo e Max Verstappen quarto. La partita è quanto mai aperta anche se su questo tracciato cittadino è quasi impossibile superare. Fondamentale la partenza, poi la strategia per il cambio gomme

La griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Monaco di Formula 1, settima prova del Mondiale, in programma oggi alle ore 15 a Montecarlo. Prima fila: Charles Leclerc (Mon/Ferrari) Carlos Sainz (Spa/Ferrari) seconda fila: Sergio Perez (Mes/Red Bull) Max Verstappen (Ola/Red Bull) terza fila: Lando Norris (Gb/McLaren) George Russell (Gb/Mercedes) quarta fila: Fernando Alonso (Spa/Alpine) Lewis Hamilton (Gb/Mercedes) quinta fila: Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin) Esteban Ocon (Fra/Alpine) sesta fila: Yuki Tsunoda (Gia/AlphaTauri) Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo) settima fila: Kevin Magnussen (Dan/Haas) Daniel Ricciardo (Aus/McLaren) ottava fila: Mick Schumacher (Ger/Haas) Alexander Albon (Tha/Williams) nona fila: Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri) Lance Stroll (Can/Aston Martin) decima fila: Nicholas Latifi (Can/Williams) Zhou Guanyu (Cin/Alfa Romeo).

Dove vedere la gara del Gp di Monaco in tv e streaming

Tutto pronto per il Gp di Monaco 2022. A Montecarlo il via a una delle gare più emozionati di sempre è in programma oggi domenica 29 maggio alle ore 15:00. La gara verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), mentre in chiaro sarà visibile in differita su TV8 dalle ore 18:00. La visione in streaming è disponibile su Sky Go oltre alla diretta testuale sul ilmessaggero.it