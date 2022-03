Live, GP Bahrain in diretta: Leclerc allunga su Verstappen, Sainz è terzo davanti a Hamilton

9° giro - Leclerc + 3"1 Verstappen +7"7 Sainz +10"8 Perez +11"6 Hamilton +15" Russell poi Magnussen Gasly Ocon Alonso Tsunoda Bottas Zhou Albon Stroll che ha passato anche Schumacher Hulkenberg Norris Latifi Ricciardo

9° giro - Perez attacca Hamilton e riesce a passarlo dopo un bel confronto

Schumacher attacca e supera Hulkenberg, che va lungo e viene passato anche da Stroll

Leclerc ha ora 2"7 su Verstappen, Sainz è a 4"4 dall'olandese ed ha 2" di vantaggio su Hamilton.

8° giro - Bottas supera Albon e si prende la 12esima posizione

Leclerc aumenta il divario con Verstappen, ora di 2". Sainz tiene la terza posizione, ma è a 3"7 dal campione del mondo. Dietro di lui, minaccioso, Hamilton poi Perez, Russell che ha superato Magnussen. Ottavo Gasly, poi Alonso Ocon Tsunoda Albon Bottas Zhou Schumacher Hulkenberg Stroll Norris Ricciardo Latifi

5° giro - Penalità di 5 secondi ad Ocon per il contatto con Schumacher

Contatto tra Ocon e Schumacher, col francese che manda in testacoda il tedesco

2° giro - Leclerc porta a 1"2 il vantaggio su Verstappen mentre Magnussen, lungo in una curva, viene attaccato e superato da Perez dopo un bel duello

1° giro - Leclerc tiene Verstappen a 8 decimi, poi terzo c'è Sainz che ha in scia Hamilton. Grande avvio di Magnussen con la Haas, quinto davanti a Perez Russell Gasly Alonso e Ocon in top 10. Bella partenza di Albon, da 14esimo a decimo, poi Ocon Tsunoda Schumacher Bottas Hulkenberg Stroll Norris Zhou Latifi e Ricciardo

Parte bene Leclerc che tiene la prima posizoine su Verstappen Sainz Hamilton Magnussen Perez Russell Gasly Alonso Schumacher Ocon Bottas (partito male dalla terza fila)

Tutto è pronto per l'avvio stagionale del Mondiale F1. Norris e Hulkenberg partono con le gomme medie, tutti gli altri sono con le soft

C'è una Ferrari davanti a tutti sullo schieramento di partenza del primo Gran Premio 2022 , che si tiene sul circuito di Sakhir, in Bahrain, dalle 16 . Charles Leclerc ha conquistato una bellissima pole nella qualifica di ieri battendo per appena un decimo Max Verstappen, il campione del mondo che guida la Red Bull-Honda. Si annuncia una sfida caldissima tra il monegasco e l'olandese, una sfida inedita in F1, tra due ragazzi che quando occorre lottare non si tirano certo indietro. Ma attenzione anche a chi partirà in seconda fila, dove troviamo la Ferrari di Carlos Sainz, intenzionato come non mai a mettere i bastoni tra le ruote a Verstappen (suo ex compagno anni fa nel team Toro Rosso, e le cose tra i due non andarono benissimo) e perché no anche al suo compagno Leclerc, e la Red Bull-Honda di Sergio Perez, bravo scudiero di Max, ma pure lui voglioso di fare qualcosa di più rispetto a un non esaltante 2021.

E' solo in terza fila, quinto tempo, Lewis Hamilton con una Mercedes che tentenna e non ha il passo di Ferrari e Red Bull (George Russell è solo nono) e al suo fianco partirà il suo ex compagno Valtteri Bottas con la sorprendente Sauber Alfa Romeo-Ferrari. Mentre settimo c'è Kevin Magnussen, approdato in Haas-Ferrari dopo la cacciata di Nikita Mazepin, e subito in top 10. Un fantastico risultato per i team Alfa Romeo e Hass che lo scorso anno erano i fanalini di coda del campionato, ma tra budget cap e nuove regole tecniche, con le monoposto ottenute da zero, hanno i valori in campo.