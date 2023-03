GP Bahrain diretta: pit-stop per Verstappen e i due piloti Ferrari, Perez al comando

18° giro - Perez imbocca la corsia box, anche lui riparte con gomme soft e rientra dietro a Leclerc

17° giro - Perez tiene la prima posizione con 10" su Verstappen. Leclerc è terzo a 10" dall'olandese e a sua volta ha un vantaggio di 11" sul compagno di squadra Sainz

Soltanto Perez non si è fermato per il cambio gomme

Pit-stop anche per Magnussen e Ocon

16° giro - Pit-stop per Stroll, penalità di 5" a Ocon per non essersi ben posizionato in griglia di partenza

15° giro - Perez guida il GP con 11"5 su Verstappen, poi Stroll Leclerc Sainz Hamilton Bottas Alonso Russell Magnussen Albon Ocon Tsunoda Gasly Sargeant Norris DeVries Hulkenberg Zhou

15° giro - Pit-stop per Verstappen che a differenza dei rivali monta nuovamente gomme soft. Ai box anche Alonso che riparte con le hard

Pit-stop per Piastri che ha problemi col cambio, gli viene sostituito il volante, ma non riesce a ripartire

14° giro - Doppio pit-stop per la Ferrari con Leclerc e Sainz, entra anche Russell. Gomme dure per tutti

13° giro - Pit-stop per Hamilton, Russell rimane in pista, ma viene attaccato da Alonso che lo supera dopo un bel confronto

12° giro - Pit-stop per Bottas Albon Hulkenberg Norris e DeVries, tutti montano gomme hard

Russell è in difficoltà con le gomme soft, Alonso lo attacca

11° giro - Alonso si è avvicinato a Russell mentre Piastri supera Hulkenberg per il 13esimo posto

10° giro - Primo pit-stop della stagione, lo fa Gasly che monta gomme hard

Buon giro di Leclerc che guadagna mezzo secondo su Perez, ma è a 6"3 da Verstappen

Piccolo errore di Russell che va in via di fuga ma tiene il sesto posto

8° giro - Verstappen Leclerc Perez Sainz Hamilton Russell Alonso Stroll Bottas Ocon Albon Norris Sargeant Tsunoda Hulkenberg Piastri Zhou Gasly DeVries Magnussen

7° giro - Verstappen solitario al comando con 4"7 su Leclerc il quale tiene bene la posizione su Perez. Sainz invece ha perso il contatto con Perez ed è a 3" mentre dietro di lui Hamilton è a 1"8

5° giro - Leclerc blocca in frenata l'anteriore destra e perde qualche decimo ulteriore da Verstappen e vede Perez avvicinarsi

4° giro - Verstappen spinge forte e porta a 3"1 il vantaggio su Leclerc che a sua volta ha 1" su Perez.

2° giro - Verstappen ha già 1"9 su Leclerc, velocissima per ora la Red Bull. Leclerc tiene dietro Perez che si difende da Sainz. Alle spalle dello spagnolo si fa minaccioso Hamilton

Rischio grosso in casa Aston Martin con Stroll che ha urtato il compagno di squadra Alonso, ma per ora riescono entrambi a proseguire

Parte bene Verstappen mentre Perez è lento e viene superato da Leclerc, poi Sainz quarto Hamilton Russell Alonso Bottas Stroll Norris Ocon Albon Sargeant Hulkenberg Tsunoda Piastri Zhou Magnussen Gasly e De Vries

Il primo brivido della stagione arriva da Stroll che va in via di fuga nel giro di ricognizione, ma prosegue tranquillamente

La temperatura dell'aria è di 27.4 gradi, della pista 31,3 gradi, vento a 3 km/h

E' iniziato il giro di ricognizione, si corre con le luci artificiali, a Sakhir sono le 18.01

A parte Magnussen che parte con le gomme hard, tutti hanno le soft

Dopo il ritiro dalle corse di Vettel, sono tre i campioni del mondo al via: Hamilton, Alonso e Verstappen

Purtroppo nessun pilota italiano, per il secondo anno consecutivo, è presente in F1 dopo l'uscita di scena di Antonio Giovinazzi avvenuta alla fine del 2021

I 20 piloti del Mondiale F1 2023 sono entrati nelle loro monoposto. Due i debuttanti assoluti: Oscar Piastri con la McLaren, Logan Sargeant con la Williams mentre Nyck De Vries è alla sua prima stagione completa, con l'Alpha Tauri, dopo l'apparizione dello scorso anno a Monza con la Williams.

Tutto è pronto per la prima sfida del Mondiale F1. Davanti a tutti, le Red Bull-Honda di Max Verstappen e Sergio Perez, in seconda fila le due Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz. In qualifica, Leclerc, in accordo col team, ha sacrificato l'assalto alla pole per conservare un set di gomme soft per la gara. Una strategia importante che potrebbe permettere al monegasco di andare all'attacco delle due Red Bull. Scelta tradizionale invece, per Sainz. Ma attenzione alla Aston Martin-Mercedes di Fernando Alonso, quinta in griglia, che potrebbe essere il terzo incomodo del Gran Premio, Mercedes permettendo. Lewis Hamilton e George Russell hanno infatti optato, come Alonso e Leclerc, per tenersi un treno di gomme soft in più.

Leclerc, cambio della batteria prima del via

Cambi nella SF-23 prima del via del gp del Barhain. La Ferrari ha infatti sostituito batteria e centralina sulla monoposto di Charles Leclerc, second quanto comunicato dalla Fia: interventi che non comportano alcuna penalità, con il pilota monegasco che sarà in griglia regolarmente in seconda fila, terzo davanti al compagno di scuderia Carlos Sainz. Durante la stagione sono però possibili solo due cambi.