F1, GP Olanda, la diretta: safety-car per Bottas, Verstappen ai box, Hamilton e Russell davanti

Davanti sono allora le due Mercedes di Hamilton e Russell. Ai box Leclerc che monta le soft mentre Perez monta le medie

La Red Bull chiama Verstappen ai box per montare gomme soft

Con un ritardo incomprensibile, la direzione gara chiama la safety-car per recuperare la vettura di Bottas

54° giro - Si ferma Bottas alla fine del rettifilo di arrivo mentre Sainz supera Ocon proprio vicino alla Sauber e rischia una penalità

53° giro - Norris in battaglia con Alonso per l'ottava posizione

Non c'è dubbio che la VSC per le incomprensibili manovre di Tsunoda ha tarpato le ali alla Mercedes

51° giro - La gara riparte e Verstappen ha un vantaggio di 12"7 su Hamilton

La situazione sempre in VSC: Verstapppen Hamilton Russell Leclerc Perez Ocon Sainz Norris Alonso Stroll Gasly Albon Bottas Zhou Schumacher Magnussen Ricciardo Vettel Latifi

La mossa Mercedes stupisce, ma vediamo cosa accadrà

Verstappen monta gomma bianca, anche Hamilton e Russel ai box e montano gomme medie

Tsunoda crea la virtual safety car, ai box Norris Alonoso e anche Verstappen

Non si capisce cosa stia combinando Tsunoda che rientra ai box, gli allacciano le cinture che aveva tolto, poi entra in pista e si ferma nuovamente

46° giro - Verstappen leader con 14"2 su Hamilton

45° giro - Secondo pit-stop anche per Leclerc che riparte con le dure

Nel pit-stop Sainz ha montato gomma dura

Tsunoda uscito dai box dopo il pit-stop si ferma pensando di avere una gomma mal fissata, poi riparte e dai box gli dicono che è tutto ok

43° giro - Sainz ai box per il secondo pit-stop mentre Perez supera Norris per il quinto posto

43° giro - Ai box Tsunoda e Albon per il secondo pit-stop

42° giro - Hamilton sta recuperando forte su Leclerc, almeno 1" al giro

40° giro - Secondo pit-stop per Perez che va con le dure e rientra davanti ad Alonso

39° giro - Verstappen aumenta il vantaggio su Leclerc, 10"4 il divario

38° giro - Russell prende Perez e lo passa alla curva 1

In Mercedes credono di poter vincere la gara grazie alla mossa delle gomme dure, ma Hamilton ha perso tempo prezioso dietro a Perez

36° giro - Hamilton ci riprova e il sorpasso alla curva 1 su Perez gli riesce. Ma si trova poi Vettel appena uscito dai box che fa da tappo e Perez ha tentato di sorprendere l'inglese, ma senza successo

35° giro - Hamilton raggiunge e attacca Perez all'esterno di curva 1, ma il messicano resiste duramente e le due monoposto si sfiorano

Ai box anche Bottas e Magnussen per la seconda sosta

Il giro più veloce se lo prende ora Hamilton

34° giro - Secondo pit-stop per Schumacher che monta gomme dure

Bel sorpasso all'esterno di curva 1 di Bottas su Schumacher per il 13° posto

Le gomme dure sembrano funzionare perfettamente tanto che Russell ha segnato il giro più veloce

Verstappen conduce cn 7"8 su Leclerc, 15" Perez, 18"7 Hamilton, 25"5 Russell, 31"5 Sainz poi Norris Stroll Alonso Ocon Tsunoda Gasly in lotta con Zhou, Schumacher Bottas Albon Vettel Magnussen Ricciardo Latifi.

31° giro - Pit-stop per Russell che monta gomma dura

29° giro - Hamilton ai box per il primo pit-stop e monta gomme dure per arrivare fino al traguardo. I giri totali da completare sono 72

Hamilton ha un vantaggio di 2"1 su Verstappen mentre Russell è scivolato a 2"8 dalla Red Bull. Leclerc è quarto a 4"5 da Russell

28° giro - Secondo pit-stop per Ricciardo che monta gomma dura

27° giro - Verstappen prende la scia di Russell e lo passa al primo tentativo alla curva 1

25° giro - Verstappen è ormai nella scia di Russell, che prosegue come Hamilton con le medie fin dalla partenza

La Ferrari intanto ha comunicato di aver chiamato Sainz ai box all'ultimo momento e di conseguenza i meccanici si sono trovati in difficoltà nel prendere le gomme

22° giro Hamilton conduce con 3"7 su Russell mentre Verstappen si avvicina alla Mercedes del britannico. Quarto Leclerc a 5"4 dall'olandese e con 7" di vantaggio su Perez. Sesto Sainz a 12" da Perez, dietro di lui Norris Stroll Alonso e Ocon, questa la top 10. A seguire Tsunoda Gasly Zhou Schumacher Bottas Albon Vettel Ricciardo Magnussen Latifi

21° giro - Pit per Albon, gomme medie

19° giro - Hamilton conduce la gara con 3"2 su Russell, entrambi sono partiti con gomme medie. Terzo a 8"6 c'è Verstappen con 5" di vantaggio su Leclerc. Quinto è Perez davanti a Sainz Albon Norris Stroll Alonso Ocon Tsunoda Gasly Zhou Schumacher Bottas Vettel Ricciardo Magnussen Latifi

18° giro - Pit per Verstappen che rientra in prima posizione davanti a Leclerc. Pit anche per Ocon, gomme dure per lui

17° giro - Pit per Leclerc, gomme medie per lui, ai box anche Norris che passa dalle medie alle dure

16° giro - Pit per Stroll e Bottas. Bel duello tra Schumacher e Vettel con il giovane tedesco che ha ragione del pilota Aston Martin per il 15° posto

15° giro - Hamilton è dunque terzo e con pista libera sta girando più veloce di Leclerc

In realtà il problema per Sainz era rappresentato dalla mancanza della gomma posteriore sinistra... Incredibile

14° giro - Pit per Sainz e Perez. Ma la sosta per Sainz è lunghissima per un problema alla ruota posteriore sinistra

13° giro - Pit per Schumacher Tsunoda e Latifi, gomme medie per tutti

12° giro - Pit per Alonso e Zhou. Lo spagnolo mette gomma dura, l'unico a farlo

11° giro - Pit per Gasly e Ricciardo intanto Alonso supera anche Tsunoda

Magnussen supera Latifi alla curva 1, ma va largo e il canadese lo ripassa. Poi, Magnussen ci riprova e mette a segno il sorpasso

Hamilton sembra più veloce di Sainz, ma non riesce a superarlo

9° giro - Alonso supera Gasly per il 12° posto, ai box Vettel che monta gomme medie

8° giro - Diventa di 1"5 il vantaggio di Verstappen su Leclerc, Sainz è a 6"

6° giro - Verstappen allunga a 1"2 il divario sulla Ferrari del monegasco, Sainz non ha quel passo e si trova a 4"5 dal leader con Hamilton alle spalle.

4° giro - Verstappen ha 8 decimi di vantaggio su Leclerc mentre Hamilton è attaccato a Sainz

Gran primo giro di Ocon che ha guadagnato diverse posizioni

Uscita di pista di Magnussen che urta leggermente le barriere ma riesce a tornare in pista

2° giro - Verstappen ha già 7 decimi di vantaggio su Leclerc e 1"3 su Sainz. Quarto è Hamilton davanti a Perez Norris che ha passato Russell al via, poi Stroll Ocon Schumacher Tsunoda Gasly Alonso Zhou Albon Ricciardo Vettel Bottas Latifi Magnussen

Partenza perfetta di Verstappen che precede Leclerc e Hamilton, tra i due un leggero contatto alla prima curva

Iniziato il giro di ricognizione tra ali di folla arancione

Con le gomme medie partono Hamilton Russell Norris Schumacher Albon e Magnussen. Tutti gli altri sono con le gomme soft

Cinque minuti al via del Gran Premo di Olanda. Verstappen sfoggia un casco con i colori che aveva il padre Jos quando correva in F1 nella metà degli anni Novanta

Come ha detto sabato il numero 1 di Liberty Media, Stefano Domenicali, la F1 del dopo Covid sta attraversando un periodo eccezionale per quanto riguarda l'affluenza del pubblico nei vari circuiti del Mondiale. Un interesse sempre maggiore, un coinvolgimento dei giovani come mai prima era accaduto negli ultimi anni.

E in Olanda, la terra di Max Verstappen, il calore dei tifosi è impressionante come lo sarà il prossimo weekend a Monza per il GP d'Italia. Dalla pole scatterà la Red Bull-Honda di Verstappen, ma subito dietro ci sono le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che non vedono l'ora di sgambettare il campione del mondo e provare a vincere proprio davanti al suo pubblico.

Gp Olanda, super pole di Verstappen: secondo Leclerc a 21 millesimi, terzo Sainz

Le due F1-75 hanno velocemente cancellato la debacle di Spa e sul tracciato di Zandvoort hanno dimostrato di avere il passo della Red Bull. Ma attenzione anche a Lewis Hamilton, con una Mercedes che, come la Ferrari, in Olanda ha trovato il giusto passo e soltanto il testacoda in qualifica di Sergio Perez gli ha impedito di puntare al terzo tempo. Sarà battaglia, come sempre, su un circuito non facile con le sue curve ondulate e la "Parabolica" che porta sul rettilineo di arrivo che permetterà di prendere la scia dell'avversario davanti e tentare il sorpasso alla curva 1.