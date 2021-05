F1, la Red Bull vola con Perez: ottimo secondo tempo per Sainz

È il messicano Sergio Perez il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo. Il pilota della Red Bull ha preceduto di soli 119 millesimi il ferrarista Carlos Sainz, che ha rischiato di finire in anticipo le prove andando quasi a sbattere contro le barriere.

Only 0.161s split the top three in FP1! 😳@redbullracing got off to a great start, with Sergio Perez leading the way and Max Verstappen in P3#MonacoGP 🇲🇨 #F1https://t.co/7TXx6JLVXD

