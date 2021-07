«Le monoposto in gara nel 2022 saranno più filanti e aggressive e permetteranno ai piloti di far vivere al pubblico gare più spettacolari». Queste le parole del ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, subito dopo lo "svelamento" del concept delle vetture per il prossimo Mondiale, una presentazione in diretta on line di un modello in scala 1- 1 che mostra tutte le nuove caratteristiche, volute per aumentare la spettacolarità delle gare e per ridurre i costi. «Il prototipo è il frutto di ricerche portate avanti tenendo conto sia del fattore sportivo, sia di quello finanziario - ha detto infatti il direttore sportivo del progetto Formula 1, Ross Brawn -.

L’obiettivo era definire un regolamento che permettesse ai piloti di lottare. L’ala anteriore è molto semplificata, e la forma del fondo della vettura dovrebbe facilitare i sorpassi». Tra le novità, ci sono gli pneumatici da 18 pollici, che secondo il direttore motorsport di Pirelli, Mario Isola, a loro volta aumenteranno la spettacolarità delle gare, perchè con la loro nuova costruzione e struttura «permetteranno ai piloti di spingere senza preoccuparsi del degrado».