LONDRA - «Hamilton robbed», ovvero «Hamilton derubato». Non usa giri di parole il ‘Daily Telegraph’ che come molti altri tabloid britannici contesta la gestione degli ultimi giri del Gp di Abu Dhabi che ha portato al titolo mondiale Max Verstappen, l’olandese della Red Bull, in ritardo di 13« su Lewis Hamilton quando mancavano 5 giri al termine, si è avvantaggiato della safety car entrata in pista per un incidente a Latifi superando nell’ultimo giro il pilota inglese. Della stessa opinione il ‘Daily Mail’ che parla di "Grand Theft Auto", un termine giuridico che sta ad indicare i furti d’ auto. L»Indepepondent’ in un editoriale scrive: «Lewis Hamilton non è stato l’unico perdente del finale farsesco della stagione di F1». Sarcastico ‘The Guardian’: «Max Verstappen scopre che i miracoli accadono, sotto forma di una safety car».