«Quella su Vettel è stata una decisione non facile e non certo scontata da prendere», così Mattia Binotto, team principal della Ferrari, a Sky Sport a pochi giorni dal via del Mondiale, il 5 luglio in Austria. «Seb è un grande campione - aggiunge Binotto - un pilota forte che apprezziamo anche come persona. Detto questo, abbiamo ancora una mezza stagione, un mezzo anno da gestire e in cui sarà bello condividere questi momenti con lui. Il popolo ferrarista lo apprezza e lo ama, altrettanto noi». «Sarà sicuramente un Mondiale diverso dal solito con due gare sullo stesso circuito, ma è così per tutti. Ci aspetta una stagione molto intensa e ancora una volta noi saremo concentrati su noi stessi. Difficile fare previsioni dopo i test di Barcellona, ma stiamo sviluppando la macchina e, ripeto, siamo concentrati per fare bene». Sul Budget Cap: «era un regolamento che avevamo già votato - spiega il team principal - sui 175 milioni, poi ridotto ulteriormente. Credo sia stata una necessità, un bene per la F1. Da parte nostra è stata una scelta consapevole ma anche responsabile. Sicuramente si tratta di un compromesso quello trovato, non ci può lasciare tutti soddisfatti, ma credo sia la miglior soluzione». Ultimo aggiornamento: 13:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA