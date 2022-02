MARANELLO - Il giorno più atteso dell’anno per i tifosi della Ferrari è arrivato: è stata appena svelata la F1-75, la nuova rossa per il Mondiale di Formula 1 2022 che scatterà il 20 marzo con il GP Bahrain. L’evento Ferrari è stato trasmesso in streaming dalla Scuderia di Maranello, che nel 2022 festeggia i 75 anni di storia. Dobbiamo ricordare che la Ferrari è l’unico team ad aver preso parte a tutti i Mondiali di F1 dal 1950 a oggi. Ma il Mondiale 2022 sarà ancor più speciale perché sarà il primo con le nuove regole tecniche volute da F1. E speriamo tutti che la Rossa di Maranello con il nuovo gioiello appena presentato possa tornare ad essere protagonista.