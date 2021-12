Ferrari, Mick Schumacher e Giovinazzi piloti riserva per stagione 2022. La Ferrari avrà due piloti di riserva nella stagione 2022. Il tedesco Mick Schumacher condividerà con l'italiano Antonio Giovinazzi il ruolo.

L'annuncio è arrivato dal team principal del Cavallino, Mattia Binotto. Il tedesco, figlio del leggendario Michael, continuerà a correre per la Haas. «Sarà la sua seconda stagione l'anno prossimo, è un pilota Ferrari, proveniente dall'academy Ferrari», ha detto Binotto. «Sono molto felice che possa far parte della squadra come pilota di riserva ogni volta che sarà necessario, ma spero di no».

Spiegando il motivo per cui ha dato a Schumacher il ruolo di riserva, Binotto ha detto: «È un pilota Ferrari, non dobbiamo dimenticarlo. Ha fatto parte della nostra Ferrari Driver Academy. Il motivo per cui abbiamo la Ferrari Driver Academy è identificare il prossimo pilota Ferrari per il futuro. Inoltre mentre Schumi Jr correrà a tempo pieno per Haas, agirà come riserva della Ferrari, nel caso di indisponibilità dei piloti titolari Leclerc e Sanz, per 11 gare. Per i restanti 12 Gran Premi, a rivestire il ruolo sarà Giovinazzi, che al termine dell'ultima stagione ha chiuso la sua esperienza con l'Alfa Romeo. «Posso contare ancora su Antonio perché è un buon pilota, ha dimostrato di essere un buon pilota. Antonio avrà un programma completo di simulatore, per aggiornarlo sullo stile di guida del 2022»