Passione azzurra all'evento Ferrari, il tifoso mostra il cartello «Forza Napoli» in diretta mondiale

L’emozione per la presentazione in diretta mondiale della nuova Ferrari SF-23 è alle stelle. Il circuito di Fiorano straripa di piloti, vertici aziendali, tecnici, sponsor per un vero e proprio preludio di una stagione all’insegna del cavallino rampante.

Verso la fine della diretta però, gli occhi oltre che sulla Rossa si spostano inevitabilmente sulla tribuna dove erano presenti cinquecento tifosi in rappresentanza dei Ferrari Club insieme ad alcuni alunni delle scuole della zona.

Prima dei saluti finali, ecco che sullo sfondo uno dei tifosi Ferrari osa un’incredibile mossa vista finora da 800mila spettatori su Youtube: espone il cartello «Forza Napoli» con la faccia tosta di un vero tifoso. E sui social, manco a dirlo, si è scatenata la caccia all'azzurro ferrarista.