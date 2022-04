Formula 1, ascolti su Sky Sport e Tv8: 5,098 milioni spettatori medi per Imola

Ascolti ancora al top per la Formula 1 su Sky Sport e TV8. Ieri, domenica 24 aprile, il Gran Premio di Imola, che ha visto trionfare la Red Bull di Max Verstappen, è stato visto da cinque milioni 98mila spettatori medi, con il 32% di share e otto milioni 742mila spettatori unici. Il picco di spettatori è stato di cinque milioni 425mila alle 15.40, mentre il picco di share è stato del 33,9% alle 15.49. Inoltre, il Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna è stato il programma della domenica pomeriggio più visto in tv. Nel dettaglio, la gara su Sky Sport è stata seguita da un milione 506mila spettatori medi, con il 9,6% di share, mentre su TV8 da tre milioni 592mila spettatori medi, con il 22,8% di share. Non solo. Da segnalare anche gli ascolti della Sprint Race di sabato 23 aprile che ha raccolto, in totale, su Sky Sport e TV8 più di due milioni di spettatori medi, con il 17% di share. Ottimo riscontro anche per il liveblog (qualifiche, Sprint Race, gara) che ha raccolto ben 983mila click totali nei tre giorni e oltre un milione di page views. Le video views totali di F1 nella settimana sono state 788mila. Il miglior contenuto per visite è stato il liveblog della Sprint Race con 424mila click. Anche per i canali social di Sky Sport è stata una domenica super: il Gp di Imola è stato l'evento televisivo più rilevante sui social in Italia con un milione 800mila interazioni su Facebook, Instagram, Twitter e Youtube (+50% rispetto alla scorsa edizione di Imola).