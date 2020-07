« Diventeremo compagni di squadra, ma io ho la mia storia da scrivere » . Parola di Carlos Sainz che sul circuito dell'Hungarorin a Budapest ha lanciato la sfida - come scrive il giornale spagnolo Marca - al suo prossimo compagno di squadra in Ferrari Charles Leclerc togliendogli la decima posizione con un sorpasso nel finale di gara. Al 60ø giro del GP d'Ungheria, Sainz attacca Leclerc (i due saranno compagni di squadra alla Ferrari nel 2021) e il monegasco, in chiara difficoltà con le gomme, resiste con manovre spettacolari, ma poi deve cedere alla McLaren dello spagnolo, che lo sorpassa e si prende la decima piazza. « È stato molto difficile superarlo » , ha aggiunto Sainz. Ultimo aggiornamento: 11:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA