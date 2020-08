«È un quadro realistico, oggi la macchina può fare questo sul circuito. C'è stato qualcosa di sbagliato nell'assetto fin dal primo giorno. Questa è la macchina che abbiamo adesso e quello che possiamo fare oggi. È il mio lavoro, mi piace. Chiaramente non è bello rischiare di uscire al Q1 e finire 14ø. Stamattina pensavamo di non entrare nel Q2, è tutto quello che possiamo fare oggi. Vedremo cosa accadrà domani». Così Sebastian Vettel a Sky dopo la pessima qualifica delle Ferrari al gp del Belgio, entrambe fuori nella Q2.



«A essere onesti è molto difficile trovare una spiegazione per essere in questa posizione. Si tratta di un grande passo indietro rispetto agli altri. Dobbiamo trovare il problema centrale e affrontarlo». Così Charles Leclerc dopo il 13° posto nelle qualifiche del Gp del Belgio. «Non è stata una buona giornata, ma in questo momento va così e dobbiamo continuare a lavorare sodo -aggiunge il monegasco-. Credo che tutti in squadra debbano tenere la testa alta anche in momenti difficilissimi come questo. Posso capire la delusione dei tifosi a casa. Cercheremo di fare la miglior gara possibile anche se non possiamo aspettarci miracoli».



«Situazione difficile, non siamo contenti. Non lo è nessuno, noi e i tifosi. Dobbiamo capire e guardare avanti. Abbiamo avuto difficoltà nelle libere, i piloti non sentivano la macchina. Weekend in salita. Ma bisogna avere pazienza, stiamo lavorando per il 2021-22». Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, non nasconde la delusione per la brutta prova delle Rosse nelle qualifiche del gp del Belgio. «Dobbiamo capire cosa è successo - le parole a Skysport - La gara è domani, non molliamo di un millimetro, ed è tutta da scrivere». Ultimo aggiornamento: 17:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA