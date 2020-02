Come Ferrari siamo orgogliosi dell'Italia e di rappresentarla nel mondo. Nei 70 anni di storia della Formula Uno, la Ferrari è l'unica che ha partecipato fin dall'inizio. Ci sono state 991 gare, di cui 238 vinte. E nonostante tutte queste vittorie la fame di vittorie è ancora enorme

. Lo ha detto il presidente della Ferrari, John Elkann, , nel suo discorso al Teatro Romolo Valli per la presentazione della nuova monoposto SF1000.

«Siamo qui perché condividiamo una passione con milioni di persone per il Cavallino Rampante. Siamo tutti attratti dalle emozioni che solo la Ferrari sa dare. Ha un fascino magico, tanto potente quanto difficile da descrivere. Tutti noi nel team siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo e siamo molto concentrati per l'obiettivo finale: la vittoria. C'è pressione, ma vi posso garantire che siamo molto esigenti con noi stessi, più di chiunque altro». Sono le parole dell'ad della Ferrarinel su discorso al Teatro Romolo Valli per la presentazione della nuova monoposto 2020 della Ferrari. «Abbiamo talento e determinazione per poter trasformare in realtà queste ambizioni. Avremo anche molta pressione che la gestiamo in maniera positiva. Il suo effetto è di unirci ma anche ispirarci a fare anche meglio», ha aggiunto. «Ringrazio istituzioni e autorità presenti. Ringrazio questa fantastica città e per l'ospitalità. Non saremmo in grado di fare ciò che facciamo grazie ai nostri sponsor. Ci sono circa 350 uomini e donne che lavorano per il reparto corse e sono qui con noi stasera. Lavorano in modo continuo per noi, 40 di loro da più di 35 anni lavorano per la Scuderia. Si tratta di eroi sconosciuti, ma vorrei rivolgere loro un grande applauso», ha detto l'ad della Ferrari.