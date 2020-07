Son in corso le prime prove libere del gran premio d'Austra di F1 che si correrà domenica sul RedBull Ring, primo appuntamento della stagione. Mercedes subito in evidenza. Il campione del mondo in carica Lewis Hamilton a metà sessione ha segnato il miglior tempo davanti al compagno di scuderia Bottas e a Verstappen su Red Bull. Più indietro le Ferrari, con Leclerc decimo e Vettel 12mo. Ma si tratta di mere indicazioni, perchè i piloti stanno più che altro prendendo confidenza con macchine e pista, dopo questi mesi di lockdown, e stanno usando anche diversi tipi di gomme per vedere come rispondono sull'asfalto, in mattinata infatti c'è stata un po' di pioggia . Nel pomeriggio a partire dalle 15 ci sarà la seconda sessione di prove e poi domani le qualifiche.

La classifica finale della prima sessione di libere è rimasta quella della prima parte, con Hamilton al comando con il miglior tempo sul giro di pista in 1:04.816, seguito dal compagno di scuderia Bottas in 1:05.172 e dal pilota del red Bull Max Verstappen in 1:05.418. Quarta posizione per Carlos Sainz, poi Sergio Perez con la sua Racing Point motorizzata Mercedes. Più lontane le Ferrari: decimo Leclerc e 12mo Vettel. I due piloti della rossa hanno accusato oltre un secondo di ritardo dal campione del mondo. Ultimo aggiornamento: 14:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA