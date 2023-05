GP Miami, la diretta: Perez leader, ma Verstappen è già secondo e si avvicina. Duello Alonso-Sainz

17° giro - Perez ha 2"9 su Verstappen, poi Alonso e Sainz divisi da 8 decimi

Hamilton risale in nona posizione approfittando anche dei pit-stop altrui

16° giro - Pit-stop per Gasly, Bottas e DeVries, tutti e tre ripartono con le Pirelli hard

Verstappen non si ferma e scavalca anche Alonso e va secondo. Da nono a secondo in 16 giri nonostante le gomme hard

15° giro - Pit-stop per Magnussen che monta le gomme hard

Intanto Perez ha iniziato a spingere ed ha portato il vantaggio su Alonso a 3"5, ma ora lo spagnolo della Aston Martin vede arrivare Verstappen

14° giro - Verstappen implacabile tira la staccata a Sainz e sale in terza posizione

Verstappen ha raggiunto Sainz e cerca il punto del sorpasso

13° giro - Leclerc supera finalmente Magnussen, ma il danese della Haas durissimo ripassa la Ferrari

Leclerc non riesce a superare la Haas di Magnussen e naviga in ottava posizione

Verstappen sta riducendo il divario da Sainz

11° giro - Perez +1"8 Alonso +2"8 Sainz +4"8 Verstappen +6"7 Russell +7"8 Gasly +9"4 Magnussen +10"0 Leclerc poi Ocon Bottas Hulkenberg Albon Hamilton Tsunoda Zhou Stroll DeVries Piastri Norris Sargeant

10° giro - Verstappen non perde tempo e passa Gasly. Il francese viene poi attaccato da Russell che lo scavalca con una bella manovra

9° giro - Verstappen supera Russell che ha vibrazioni ai freni come Leclerc

Hulkenberg tenta il sorpasso su Zhou per il decimo posto, ma arriva lungo

8° giro - Sainz è sempre terzo a 7 decimi da Alonso e con una vantaggio di 1"4 su Gasly che alle spalle tiene Russell e Verstappen

7° giro - Rischio per Ocon che taglia la variante

Ai box Norris tamponato alla prima curva dopo la partenza da DeVries. L'inglese della McLaren monta gomme hard

4° giro - Perez conduce con 1"6 su Alonso e 2"7 su Sainz. Quarto Gasly che precede Russell Verstappen Magnussen Leclerc Bottas Ocon Hulkenberg Albon Hamilton Piastri Tsunoda Zhou Stroll Norris DeVries Sargeant

Leclerc ripassa Magnussen, ma sul rettifilo il pilota della Ferrari viene superato nuovamente da Magnussen e anche da Verstappen che passa pure il danese

Bel sorpasso di Magnussen su Leclerc

3° giro - Già ai box Sargeant per cambiare il musetto

Leclerc supera Magnussen e va sesto

Perez parte bene davanti ad Alonso e Sainz, Gasly e Russel superano Magnussen

Pronti per la partenza

Nei tre giorni sono stati calcolati 270mila spettatori

Sulle tribune c'è il pienone, oggi almeno 90mila spettatori

Il circuito è ricavato attorno allo stadio che ospita le partite dei Miami Delphins, football americano

E' iniziato il giro di formazione

Partendo con le hard, Verstappen punta su un lungo primo stint

De Vries Sargeant Albon Bottas Leclerc Russell Gasly Magnussen Sainz Alonso e Perez scattano con le medie

Con le Hard Ocon Verstappen Hulkenberg Hamilton Zhou Tsunoda e Stroll

Con le gomme soft partono Piastri e Norris, ovvero le due McLaren

Si annuncia un Gran Premio di Miami decisamente movimentato. Sergio Perez in pole cercherà di portare a casa i 25 punti della vittoria per passare in testa alla classifica del mondiale, cogliendo l'occasione incredibile di avere il compagno Max Verstappen in quinta fila, ma non sarà facile. Prima di tutto per le insidie del tracciato cittadino della Florida, poi perché di fianco a lui ci sarà un Fernando Alonso che con la Aston Martin proverà a tentare il colpaccio al pari di Carlos Sainz con la Ferrari, terzo in griglia di partenza. Charles Leclerc invece, scatterà dalla settima piazzola dopo l'errore grave in qualifica e cercherà di rimontare il più possibile.