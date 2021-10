Ecco la bella notizia. La Formula 1, anche l'anno prossimo, correrà due volte in Italia. Secondo quanto apprende l'Ansa, infatti, il Consiglio mondiale della Federazione internazionale dell'Automobile, la Fia, a Parigi ha approvato il calendario per l'anno 2022 e ha assegnato al nostro Paese due Gran Premi: quello di Imola, che si disputerà il 24 aprile, e quello di Monza, in programma l'11 settembre.

«Adesso è ufficiale, il Gp del Made in Italy e dell'Emilia Romagna sarà nel cartellone ufficiale della Formula 1 anche nella prossima stagione. È stato siglato un accordo fino al 2025. L'Italia è l'unico Paese ad avere due

Gran Premi di F1: Monza e, appunto, Imola, un gran premio prestigioso per tutta l'Italia, volano per il turismo e per tutto il nostro Made in Italy». Luigi Di Maio commenta così la notizia del doppio Gp azzurro su Facebook. «Un lavoro di squadra, per il quale ringrazio i ministri Giovannini e Franco e il presidente Bonaccini, che ha visto un importante impegno finanziario della Farnesina, come sempre in prima linea per valorizzare il brand Italia».