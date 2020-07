Sono state cancellate le terze prove libere del gran premio di Stiria. Sul circuito di Spielberg da alcune ore piove a dirotto e i responsabili della corsa ritengono che non ci siano le condizioni di sicurezza per scendere in pista. In mattinata è stata sospesa anche la gara di F3 dopo 15 giri (su 24 totali) e assegnata la vittoria a Frederik Vesti.

Ultimo aggiornamento: 13:39

